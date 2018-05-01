Найему сломали челюсть чеченцы из России - СМИ

Парламентарий находится в больнице. Мужчины подрались, пытаясь ответить на вечный вопрос "кто кого подрезал".

Подозреваемые в нападении на Мустафу Найема КП в Украине

Двое из трех задержанных участников конфликта с народным депутатом Мустафой Найемом - граждане России, один - украинец. Об этом сообщил во вторник, 1 мая, сообщает ТСН со ссылкой на свои источники.

Парламентарий Антон Геращенко ранее назвал их имена: Саитов Ахмед Абубакарович, 14.01.1999 г.р., Саитов Магомед-Салих Аргуевич, 28.10.1996 г.р., Умал Тимербилатов Русланович, 28.08.1996 г.р.

У одного из них при себе было водительское удостоверение, выданное Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения Москвы.

По предварительной информации, все задержанные являются свидетелями конфликта. Участрник конфликта, который непосредственно ударил депутата кулаком в лицо, находится в розыске.

Брат Мустафы Найема - Маси - опубликовал в Facebook фото подозреваемого с просьбой поделиться информацией к тому, кто узнает мужчину на снимке.

Напомним, после задержания в Киеве был объявлен план Перехват. При этом, по информации журналистов, которые стали свидетелями задержания, один из кавказцев станцевал лезгинку перед полицейскими.

Друг и коллега Найема нардеп Сергей Лещенко уже заявил, что подозреваемые пытаются "решить" вопрос".

"Хамство и деньги порождают вседозволенность, а потом – уголовные преступления. Если мы хотим быть нормальной страной, то единственный выход из ситуации – это необратимость наказания", – написал Лещенко в соцсети.

Как сообщалось, 30 апреля на народного депутата Мустафу Найема в центре Киева в результате конфликта на дороге напали неизвестные. Нардеп Сергей Лещенко заявил, что Найема прооперировали.

В тот день около шести вечера Найем ехал в сторону Бессарабской площади. По инеформации полиции, на перекрестке бульвара Шевченко с Крещатиком "автомобиль Mercedes создал аварийную ситуацию, после чего между участниками движения произошел конфликт".

""Кубик" на перекрестке бульвара Шевченко с Крещатиком решил, что у него больше прав и попытался подрезать. Я такое не люблю. Особенно мажоров и машины сопровождения. Если подрезают, хамят и с гонором, не уступаю принципиально. Началась перепалка. Вызвал 102. Водитель и пассажир кубика поменялись местами и решили вызвать своих ребят. Приехали ребята, человека четыре-пять. Перепалка закончилась дракой. Ну, как дракой - дали в челюсть, дальше какое-то время помню смутно; догнать не получилось. Теперь в больнице, перелом челюсти и ещё чего-т", - написал сам Найем в Facebook.

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