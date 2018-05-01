Под Харьковом мужчина бросил коктейль Молотова в беседку с шумными детьми

61-летний мужчина был возмущен громкой музыкой из беседки, где находилось пятеро детей.

В Харьковской области в селе Доброполье 61-летний мужчина кинул коктейль Молотова в беседку где находилось пятеро детей.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба областной полиции.

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Агрессивному соседу досаждал шум и музыка доносящаяся из беседки. В результате инцидента пострадала 13-летняя девочка.

“Сосед потерпевшей бросил стеклянную бутылку с зажигательной смесью в летнюю беседку, в которой находилась 13-летняя девочка. В результате происшествия ребенок получил ожоги спины и правого плеча. В настоящее время состояние ее здоровья удовлетворительное, медики районной больницы предоставляют пострадавшей необходимую помощь“, - сообщают в полиции.

Остальные четверо детей не пострадал facebook.com/police.kharkov

Агрессивный сосед задержан facebook.com/police.kharkov

По данным правоохранителей, мужчина зашел во двор соседского дома, где играли пятеро детей, чтобы утихомирить их. После возмущений на шум и музыку он кинул бутылку с зажигательной смесью в сторону летней беседки. Кроме 13-летней девочки, никто из детей больше не пострадал.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, п.2, 5 ч.2 ст.115 (покушение на убийство). Мужчина задержан.

Напомним, 20 марта в центре Москвы мужчина бросался коктейлями Молотова с намерением сжечь все вокруг, но в итоге чуть не сжег себя.