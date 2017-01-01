Нападение на активиста в Одессе расследуют по статье об умышленном убийстве

Задержаны два человека, также обнаружено авто, которым, вероятно, передвигались преступники.

Нападение на Сергея Стерненко расследуют по статье об умышленном убийстве facebook.com/sternenko

В связи с покушением на экс-руководителя Правого сектора Одесской области Сергея Стерненко начато уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Об этом во вторник, 1 мая, сообщил руководитель полиции Одесской Дмитрий Головин в соцсети Twitter.

По его словам, задержаны два человека.

"Первый - недалеко от места совершения преступления, другой - по ориентировке только что", - сообщил Головин.

Также обнаружено авто, которым, вероятно, передвигались преступники.

"Проводятся следственные действия, изъято видео, работаем со свидетелями. Начато уголовное производство", - написал Головин.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Щодо замаху на Сергія Стерненка.Затримано двох осіб.Першого-недалеко від місця скоєння злочину, другого - за орієнтуванням щойно.Виявлено авто, яким імовірно пересувалися злочинці.Проводяться слідчі дії, вилучено відео,працюємо зі свідками.Розпочато крим.пров. за ч.1 ст.115 ККУ — Дмитро Головін (@DmytroGolovin) 1 мая 2018 г.

Напомним, утром 1 мая напали на бывшего главу одесского местного отделения Правого сектора Сергея Стерненко. Неизвестный выстрелил ему в затылок.

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