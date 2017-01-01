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Нападение на активиста в Одессе расследуют по статье об умышленном убийстве

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Задержаны два человека, также обнаружено авто, которым, вероятно, передвигались преступники.
Нападение на Сергея Стерненко расследуют по статье об умышленном убийстве
Нападение на Сергея Стерненко расследуют по статье об умышленном убийстве
facebook.com/sternenko

В связи с покушением на экс-руководителя Правого сектора Одесской области Сергея Стерненко начато уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Об этом во вторник, 1 мая, сообщил руководитель полиции Одесской Дмитрий Головин в соцсети Twitter.

По его словам, задержаны два человека.

"Первый - недалеко от места совершения преступления, другой - по ориентировке только что", - сообщил Головин.

Также обнаружено авто, которым, вероятно, передвигались преступники.

"Проводятся следственные действия, изъято видео, работаем со свидетелями. Начато уголовное производство", - написал Головин.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

 

 

Напомним, утром 1 мая напали на бывшего главу одесского местного отделения Правого сектора Сергея Стерненко. Неизвестный выстрелил ему в затылок.

 

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Теги: стрельба, нападение, уголовное производство, правый сектор
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Источник: korrespondent.net

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