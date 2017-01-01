В Сумах "заминировали" торговый центр

Сообщение о минировании поступило утром 1 мая. Ситуация полностью контролируется полицией.

В Сумах в ТЦ ищут взрывное устройство

В Сумах правоохранители проверяют информацию о минировании одного из торгово-развлекательных центров. Об этом говорится во вторник, 1 мая, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Сумской области в соцсети Facebook.

Отмечается, что в 09:48 на линию 102 позвонил мужчина и сообщил о том, что в одном из торгово-развлекательных центров по улице Харьковской заложено взрывное устройство.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, кинологическая и взрыво-техническая службы, наряды пожарно-спасательной части. Ситуация полностью контролируется полицией.

Правоохранители принимают меры по установлению лица, сделавшего данное сообщение.

Ранее торговый центр "минировали" во Львове.

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