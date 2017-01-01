ВСУ испытали усовершенствованный боевой модуль Дуплет

Дуплет оснащен системой, которая способна сопровождать цели в автоматическом режиме.

Модуль также рассчитывает баллистику боеприпасов скриншот из видео

ВСУ провели успешные испытания усовершенствованного боевого модуля Дуплет, который предназначен для модернизации бронетехники.

Об этом в Facebook сообщил президент Петр Порошенко.

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Глава государства отметил, что что Житомирский бронетанковый завод значительно повысил характеристики боевого модуля и оборудовал его усовершенствованной системой огня, которая способна сопровождать цели в автоматическом режиме, рассчитывать баллистику боеприпасов и вести точный огонь в любое время суток.

“Продолжаем работать на укрепление украинской армии“, - написал Порошенко.

Испытания боевого модуля Дуплет 0:00 /

Напомним, 18 апреля предприятие Луч успешно испытало новую модификацию противотанкового управляемого ракетного комплекса Скиф на одном из полигонов.

Ранее, ВСУ провели открытые испытания БМП-1АК, которые были поставлены Польшей в рамках военно-технического сотрудничества.