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ВСУ испытали усовершенствованный боевой модуль Дуплет

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Дуплет оснащен системой, которая способна сопровождать цели в автоматическом режиме.
Модуль также рассчитывает баллистику боеприпасов
Модуль также рассчитывает баллистику боеприпасов
скриншот из видео

ВСУ провели успешные испытания усовершенствованного боевого модуля Дуплет, который предназначен для модернизации бронетехники.

Об этом в Facebook сообщил президент Петр Порошенко.

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Глава государства отметил, что что Житомирский бронетанковый завод значительно повысил характеристики боевого модуля и оборудовал его усовершенствованной системой огня, которая способна сопровождать цели в автоматическом режиме, рассчитывать баллистику боеприпасов и вести точный огонь в любое время суток.

“Продолжаем работать на укрепление украинской армии“, - написал Порошенко.

Испытания боевого модуля Дуплет
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Напомним, 18 апреля предприятие Луч успешно испытало новую модификацию противотанкового управляемого ракетного комплекса Скиф на одном из полигонов.

Ранее, ВСУ провели открытые испытания БМП-1АК, которые были поставлены Польшей в рамках военно-технического сотрудничества.

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Теги: ВСУ, испытания, Дуплет, модуль, Укроборонпром
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