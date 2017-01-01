Нападавшим на Найема объявили подозрения

Задержанным объявлено о подозрении по статье хулиганство, совершенное группой лиц. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Подозреваемые в нападении на Мустафу Найема КП в Украине

Прокуратура Киева объявила подозрения задержанным по делу об избиении народного депутата Мустафы Найема. Об этом во вторник, 1 мая, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в Facebook.

"Киевской местной прокуратурой №10 объявлены подозрения злоумышленникам, причастным к хулиганским действиям и нанесению телесных повреждений народному депутату Украины Мустафе-Маси Найему", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, задержанным объявлено о подозрении по статье хулиганство, совершенное группой лиц. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Как сообщается, всего задержаны трое участников конфликта - мужчины 1999 и 1996 г. р. У двоих из них гражданство РФ и они находятся на территории Украины на основании свидетельств о временном проживании, еще один - гражданин Украины.

В то же время автомобиль Мерседес Геленваген, на котором ехали злоумышленники, изъят и помещен на штрафплощадку.

Кроме того, сообщили в прокуратуре, заочно объявлено о подозрении еще одному мужчине, который непосредственно нанес депутату удар в лицо. Его действия квалифицированы по статье умышленное средней тяжести телесное повреждение. Принимаются меры по установлению его местонахождения и объявления в розыск.

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