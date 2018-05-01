Javelin кардинально ничего не изменят на Донбассе - экс-чиновник Пентагона

Карпентер считает, что "нельзя обманывать себя мыслью о том, что ракеты Javelin поменяют правила игры".

Бывший чиновник Пентагона и директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер заявил, что американские ПТРК Javelin кардинально не повлияют на ситуацию на Донбассе.

Об этом он написал в своем Twitter.

Он отметил, что ПТРК не поменяют “правила игры“ и не стоит “себя обманывать“.

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“Они являются полезным видом вооружения, которое будет иметь ограниченный сдерживающий эффект, но не изменит фундаментально возможности украинской армии. Значительно важнее структура командования вооруженных сил, которая отчаянно нуждается в реформировании в соответствии со стандартами НАТО, а также уровень подготовки и боеготовности украинских войск - обе эти составляющие требуют срочной помощи“, - написал Карпентер.

По его словам, в долгосрочной перспективе будет лучше, если “Украина реформирует свою оборонную промышленность, чтобы быть способной самостоятельно производить противотанковое оружие“.

Напомним, 30 апреля президент Петр Порошенко подтвердил прибытие американских противотанковых ракетных комплексов Javelin в украинские войска.

Позднее, 1 мая, министр обороны Степан Полторак заявил, что практическая подготовка расчетов противотанковых ракетных комплексов Javelin в Вооруженных силах Украины начнется уже 2 мая.