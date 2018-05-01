На Керченском мосту треснула опора

На 256-й опоре Керченского моста, который должен связать аннексированный Крым и материковую Россию, появились трещины. Сейчас их пытаются "залить" бетоном.

Одна из опор Керченского моста, который строят россияне с целью соединить аннексированный Крым с материковой Россией, дала трещины. Фото треснувшей опоры выложил один из пользователей Twitter.

По данным пользователя микроблога, трещины появились на 256-й опоре (всего их должно быть 595).

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Сейчас аварийная опора (по данным СМИ, она находится в восьми км от берега) снова в лесах, “каркасы вяжут, бетон подают“.

Отмечается, 256-я опора не выдержала нагрузки. Ранее специалисты утверждали, что опоры Керченского моста не способны выдержать нагрузку даже пустой железнодорожной ветки, не говоря уже о запуске поездов. В этом районе в начале 2018 года уже было зафиксировано проседание опор на один метр, отмечают СМИ.

Напомним, 26 апреля оккупанты закончили укладывать асфальт на мосту, который должен соединить Россию и Крым.

Ранее, 25 апреля, блогеры из РФ проехались на автомобиле по Крымскому мосту, которым оккупанты намерены соединить Россию с аннексированным полуостровом.