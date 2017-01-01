На Донбассе покончил жизнь украинский военный

Утром 30 апреля покончил жизнь самоубийством один из военнослужащих Объединенных сил. Предварительная причина - неразделенная любовь.

Покончил жизнь самоубийством один из военнослужащих Объединенных сил Корреспондент.net

На Донбассе покончил жизнь самоубийством украинский военнослужащий. Об этом сообщил начальник штаба Объединенных сил - первый заместитель командующего Объединенных сил Валерий Залужный на брифинге во вторник, 1 мая.

"Сообщаем, что утром 30 апреля покончил жизнь самоубийством один из военнослужащих Объединенных сил. Предварительной причиной самоубийства стала неразделенная любовь", - проинформировал он.

По словам Залужного, на месте работала следственная группа полиции, ведется расследование.

Он пообещал, что командование Объединенных сил проведет детальное расследование, а его результаты будут обнародованы.

"Выражаем искренние соболезнования семье погибшего", - добавил Залужный.

Напомним, ранее СБУ рассказала о потерях за время АТО на Донбассе.

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