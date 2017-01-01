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На Донбассе покончил жизнь украинский военный

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Утром 30 апреля покончил жизнь самоубийством один из военнослужащих Объединенных сил. Предварительная причина - неразделенная любовь.
Покончил жизнь самоубийством один из военнослужащих Объединенных сил
Покончил жизнь самоубийством один из военнослужащих Объединенных сил
Корреспондент.net

На Донбассе покончил жизнь самоубийством украинский военнослужащий. Об этом сообщил начальник штаба Объединенных сил - первый заместитель командующего Объединенных сил Валерий Залужный на брифинге во вторник, 1 мая.

"Сообщаем, что утром 30 апреля покончил жизнь самоубийством один из военнослужащих Объединенных сил. Предварительной причиной самоубийства стала неразделенная любовь", - проинформировал он.

По словам Залужного, на месте работала следственная группа полиции, ведется расследование.

Он пообещал, что командование Объединенных сил проведет детальное расследование, а его результаты будут обнародованы.

"Выражаем искренние соболезнования семье погибшего", - добавил Залужный.

Напомним, ранее СБУ рассказала о потерях за время АТО на Донбассе.

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Теги: донбасс, военные, ВСУ, потери, АТО, Потери Украины в АТО, АТО на востоке Украины
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Источник: korrespondent.net

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