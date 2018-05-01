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В Одессе возник масштабный пожар в кафе

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Площадь пожара в кафе ВДВ в центре парка Горького составляла 300 кв. м. Информации о жертвах и пострадавших в результате возгорания нет.
Пожар в парковом кафе в Одессе
Пожар в парковом кафе в Одессе
dumskaya.net

В Одессе во вторник, 1 мая, возник пожар в кафе под названием ВДВ (в честь десантных войск СССР) в центре парка Горького, что на Черемушках. Заведение вспыхнуло около 16:20, передает Думская.

Причины возгорания пока неизвестны. Информации о жертвах и пострадавших также нет.

Отмечено, что парк обесточен, пожарные пытаются справиться с пламенем. Тушение началось с небольшим опозданием из-за проблем с гидрантами.

Вскоре площадь пожара выросла до 300 квадратных метров. На месте происшествия находились 12 пожарных расчетов. Первые прибыли в 16:31. Спасатели работали по повышенному уровню вызова. Пострадавших нет. Причина возгорания выясняется.

 

 

"В 17:14 пожар был локализован. Сейчас проводится пролив конструкций, чтобы избежать повторного возгорания", - говорится в сообщении.

По словам пожарных, огонь быстро распространился из-за того, что кафе построено из легковоспламеняющихся материалов. Чтобы получить достаточное количество воды для тушения пожара, пришлось поднять давление в системе.

Напомним, ранее под Киевом больше часа горел ресторанный комплекс.

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Теги: Одесса, парк, огонь, пожар, пожарные, кафе, возгорание
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ЗовПрироды    01.05.2018, 18:54
Оценка:  0
ЗовПрироды
Пепел Хуторка раздувает ветром .
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