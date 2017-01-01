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На Донбассе на взрывчатке подорвался гражданский

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Пострадавшего оперативно доставили в райбольницу Бахмута, где ему была оказана медицинская помощь. В настоящее время угрозы его жизни нет.
Мирный житель подорвался на неизвестном взрывном устройстве
Мирный житель подорвался на неизвестном взрывном устройстве
politnavigator.net

На Донбассе во вторник, 1 мая, на неизвестном взрывном устройстве подорвался мирный житель. Об этом сообщает пресс-служба операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

«Сегодня, около 12:30 в районе населенного пункта Майорск подорвался на неизвестном взрывном устройстве гражданский мужчина 1993 года рождения. Пострадавший оперативно доставлен в ЦРБ г. Бахмут, где ему была оказана квалифицированная медицинская помощь. В настоящее время угрозы его жизни нет», - говорится в сообщении.

Отмечено, что по данному факту представители Национальной полиции Украины проводят досудебное расследование.

«Командование Объединенных сил обращается к населению относительно неукоснительного соблюдения особого порядка в зоне проведения операции Объединенных сил», - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на Донбассе подорвался сапер Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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Теги: донбасс, взрывчатка, мина, пострадавшие, война на юго востоке Украины фото, война на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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