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В Одессе убили американского священника

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Мужчину приняли за "менялу с рынка Седьмой километр" и пытали. Трем задержанным грозит пожизненное заключение.
Полиция задержала трех подозреваемых
Полиция задержала трех подозреваемых
Вгороде

В Одессе злоумышленники пытали и убили американского священника, которого приняли за "менялу с рынка Седьмой километр". Как сообщает издание Думская, полиция задержала трех подозреваемых.

Злоумышленники ворвались к мужчине в квартиру и жестоко пытали, требуя показать тайник с деньгами, которого на самом деле не было.

"Один из них является дальним родственником известного криминального авторитета Антимоса и находится в розыске по подозрению в разбойном нападении, другой - под домашним арестом за ДТП, у третьего пока проблем с законом не было", – сообщает СМИ.

Правоохранители открыли уголовное производство, задержанным грозит пожизненное заключение.

Ранее в Запорожье возле храма УПЦ МП избили из-за куклы двух мужчин.

 

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Теги: Одесса, священник, убийство, пытки, священнослужитель
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Источник: korrespondent.net

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