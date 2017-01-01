Россиянин пытался вывезти из Украины старинный самовар

На границе задержали гражданина РФ, который пытался незаконно вывезти из страны самовар 1870 года изготовления.

Старинный самовар, который пытались вывезти из Украины dpsu.gov.ua

Украинские пограничники задержали россиянина, который пытался незаконно вывезти из страны старинный самовар 1870 года изготовления. Об этом во вторник, 1 мая, сообщила Госпогранслужба.

Отмечается, что пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможенной службы при оформлении автомобиля Mitsubishi российской регистрации, который направлялся в пункт пропуска Бачевск, зафиксировали в багажном отделении старинный самовар 1870 года изготовления.

Фото: dpsu.gov.ua

Кроме того вечером 30 апреля в пункте пропуска Новые Яриловичи в ходе углубленного осмотра автомобиля Volkswagen украинской регистрации были обнаружены пять церковных книг, датированных 1900 годом.

Представители Государственной фискальной службы Украины в установленном порядке изъяли все найденные предметы и направили на экспертизу для установления исторической и культурной ценности.

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