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Появилось видео нападения на Найема

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На записи видно, что участие в конфликте с народным депутатом принимали пять человек. Полиция пока задержала троих, четвертому удалось покинуть Украину.

В сети появилось видео с избиением народного депутата Мустафы Найема на Бессарабской площади в Киеве, на котором зафиксировано пять нападающих.

Запись вечером 1 мая обнародовал в Facebook Александр Кузьменко.  

На видео показан момент конфликта с пятью мужчинами, которые окружили Найема. Один из них после словесной перепалки наносит ему несколько ударов в область лица. 

Все участники инцидента находились в пространстве между тремя машинами, две из которых перекрывали движение автомобилю нардепа. 

Брат нардепа Маси Найем отметил в комментариях к видео, что показано только начало инцидента, который продолжился неподалеку, с другой стороны здания Арена-Сити на Бессарабской площади.

Напомним, 30 апреля во время конфликта на дороге в центре Киева Найем получил телесные повреждения

Позже стало известно, что полиция задержала троих участников конфликта, среди которых два россиянина и один украинец. Четвертого фигуранта инцидента, подозреваемого в нанесении депутату удара в лицо, объявили в розыск.

Мужчина, который ударил Найема, покинул Украину

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Теги: Киев, видео, драка, нападение, Мустафа Найем
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Источник: korrespondent.net

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