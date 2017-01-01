Итоги 1 мая: Первомай и подробности избиения Найема

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки .

Главные новости и события 1 мая:

Украина отметила праздник 1 мая



В Украине 1 мая отметили День труда. В Киеве состоялся марш трудящихся, организованный Социал-демократической партией. На шествие в центре столицы пришли около 600 человек.



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Также шествия проходили в самопровозглашенных ЛНР и ДНР. В Донецке колонна участников “праздника весны и труда“ насчитывала около трех тысяч человек, сообщили сепаратистские СМИ.



В Луганске первомайская демонстрация 2018 года стала самой массовой за время существования непризнанной “республики“. Сепаратистские СМИ утверждают, что в шествии приняли участие более 30 тысяч человек.



В Париже первомайские демонстрации переросли в беспорядки

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В столице Франции демонстрация 1 мая переросла в массовые беспорядки и конфликт с полицией. По данным властей, в погромах участвовали более тысячи активистов крайне левого движения Черные блоки. Они скандировали антифашистские лозунги, били витрины и поджигали машины.

Полиция задержала более 200 нарушителей порядка. Еще больше (около 800 человек) задержали на демонстрации в Стамбуле (Турция).

Подробности конфликта Найема с кавказцами

В Сети появилось видео драки с участием нардепа Мустафы Найема на дороге в центре Киева. У депутата возник конфликт с лицами кавказкой национальности, в результате которого он получил перелом челюсти и ряд других травм.

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Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец сообщила, что мужчина, который ударил Найема и скрылся с места конфликта, покинул территорию Украины через два часа после инцидента. Ранее задержанным по этому делу объявили подозрения.

Польша возглавила Совбез ООН



Председателем Совета безопасности ООН на месяц стала Польша. Она непостоянный член Совбеза с января 2018 года и будет находится в нем до 2020 года.

Хакеры взломали Фейсбук штаба АТО



Неизвестные взломали страницу штаба АТО в соцсети Facebook и разместили там пропагандистскую информацию с призывами вступать в ряды сепаратистов.



Лидера оппозиции Армении не выбрали премьером



Национальное собрание Армении не смогло избрать премьер-министра страны на специальном заседании. За единственного кандидата, лидера протестов в Армении, депутата парламента от оппозиционной партии Елк Никола Пашиняна проголосовали 45 депутатов при 53 необходимых.



Согласно законодательству Армении через семь дней состоятся новые выборы премьера.



Женщина впервые возглавила Европол



Должность исполнительного директора Европейского полицейского агентства официально заняла бельгийка Катрин де Болле. Впервые в истории Европол возглавила женщина.



Мандат исполнительного директора агентства рассчитан на четыре года и может продолжаться только один раз.



Украина успешно испытала боевой модуль Дуплет



Усовершенствованный боевой модуль Дуплет, предназначенный для модернизации бронетехники, успешно прошел испытания.



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Президент Украины Петр Порошенко отметил, что Житомирский бронетанковый завод значительно повысил характеристики боевого модуля и оборудовал его усовершенствованной системой огня.