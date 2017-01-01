Сутки на Донбассе: 52 обстрела, двое раненых

В ходе боевых действий за прошедшие сутки двое военнослужащих объединенных сил получили ранения, их безотлагательно эвакуировали в госпиталь, сообщили в ООС.

На Донбассе за прошедшие сутки, 1 мая, зафиксировано 52 обстрела украинских позиций, в результате чего ранения получили двое военных Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает в среду, 2 мая, пресс-центр операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

"Зафиксировано 52 обстрела наших позиций. Российско-террористические войска, не соблюдая Минских соглашений, 13 раз вели огонь из тяжелого вооружения", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, наиболее активные действия продолжались в районах населенных пунктов Авдеевка, Шахта Бутовка, Марьинка, Светлодарск, Луганское, Лебединский, Старогнатовка и Невельское.

"В ходе боевых действий за прошедшие сутки двое военнослужащих объединенных сил получили ранения, их безотлагательно эвакуировали в госпиталь, где им оказана квалифицированная помощь. По состоянию на 7:00 2 мая потерь нет", - доложили в пресс-центре ООС.

Напомним, ранее в МинВОТ заявили, что Киев может за две недели освободить ОРДЛО.

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