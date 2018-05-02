Украина за год потратила на оборону $3,6 миллиарда - SIPRI

В Украине финансирование оборонной сферы в 2017 году выросло на 10%, однако этот рост съела инфляция, из-за чего уровень де-факто снизился на 2 процента.

В прошлом году Украина выделила на военные расходы сумму, равную $3,6 млрд в долларовом эквиваленте. Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований мира (SIPRI).

Как уточняют аналитики, хотя ассигнования на оборону страны номинально выросли на 10% по сравнению с 2016 годом, “высокий уровень инфляции“ привел к тому, что де-факто расходы на этот сектор упали на 2%.

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“То же самое было в 2016 году, что сильно отличается от усиленного реального роста в 2014-2015 годах“, - добавили в SIPRI.

Также, делают выводы эксперты института, улучшение с 2016 года экономических условий в Украине привело к тому, что процент ассигнований военного сектора уменьшился с 4% от ВВП в 2015-м до 3,4% в прошлом году.

Падение уровня военных расходов в Восточной Европе в 2017-м было первым с 2018 года. Как отмечают в SIPRI, такое региональное сокращение почти полностью (на 91%) обусловлено падением финансирования “оборонки“ в России . В 2016 году военные расходы в РФ держались на уровне 5,5% от ВВП, в прошлом году - 4,3%. Президент России Владимир Путин объяснял высокие траты на армию тем, что РФ “гасит“ кредиты.

“Однако сумма денег, которые входят в этот процент от ВВП России, по-прежнему была больше, чем в любой европейской стране с 2011 года“, - подытожили в SIPRI.

Ранее аналитики сообщали, что Укроборонпром занял 77 строчку в мировом рейтинге торговцев оружием. Президент Петр Порошенко говорил, что Украина тратит на безопасность и оборону 5% ВВП, что превышает аналогичные расходы некоторых стран - членов НАТО.