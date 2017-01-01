В Одессе 2 мая ввели беспрецедентные меры безопасности

В городе перекрывают улицы и площади, согнали бронетехнику.

В Одессе к четвертой годовщине трагических событий в городе, когда в результате массовых беспорядков погибли десятки человек и сотни одесситов получили ранения, Соборную площадь и Куликово поле еще с ночи обнесли железными заборами и людей будут пропускать только через металлодетекторы. Полицейские несут службу в усиленном режиме.

Об этом сообщает ТСН.

“Отдельные люди приносят утром цветы. Один человек принес гвоздики с георгиевской лентой, но он быстро покинул территорию Куликова поля. Основные мероприятия начнутся во второй половине дня. А вот после девяти утра поминальная панихида состоялась на углу улиц Преображенской и Дерибасовской, где погиб первый проукраинский активист. К вечеру планируется марш справедливости в парке Шевченко“, - говорится в сообщении.

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Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой сообщил, что для обеспечения общественной безопасности на улицах Одессы будут работать более 2000 стражей порядка, среди которых 500 военнослужащих Нацгвардии. Также на усиленный режим работы переходят спасатели и пограничники.

Сегодняшнее утро на Куликовом поле началось с обследования территории взрывотехниками, уточняет местное издание 048.ua.

Кроме того, 2 мая , в связи с проведением массовых мероприятий, на некоторых участках улиц будет ограничено движение транспорта. Так с 7:00 часов будет перекрыто дорожное движение по периметру:

- ул. Дворянская - ул. Садовая - ул. Коблевская;

- ул. Пастера - ул. Ольговская;

- ул. Нежинская - ул. Льва Толстого - ул. Спиридоновская;

- ул. Преображенская - ул. Тираспольская;

- ул. Бунина - Александровский проспект;

- ул. Греческий - пер. Красный;

- ул. Среднефонтанская - ул. Семинарская;

- ул. Пироговская - ул. Канатная;

- ул. Пантелеймоновская - ул. Гимнезична - ул. Лейтенанта Шмидта - ул. Канатная;

- Итальянский бульвар - Привокзальная площадь - ул. Канатная;

- Французский бульвар - ул. Леонтовича.

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Напомним, 2 мая 2014 года в результате массовых беспорядков и пожара в Доме профсоюзов в центре Одессы погибли 48 человек, более 200 получили ранения. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов.

В феврале 2018 прокуратура по результатам расследования событий 2 мая 2014 в Одессе сообщила о подозрении трем бывшим руководителям структурных подразделений ГУМВД Украины в Одесской области.