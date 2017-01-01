В Остроге вандалы устроили зверский погром на могиле раввина

Не исключено, что инцидент является очередной провокацией.

Все окна в молельне были выбиты facebook.com/Eduard Dolinsky

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В городе Острог Ровенской области неизвестные разгромили древнюю могилу раввина Магаршо (1555-1631).

Об этом на своей странице в Facebook написал директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

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“Зверский погром на могиле великого раввина Магаршо (1555-1631) в Остроге, Ровенская область. Все окна в молельне были выбиты, святые книги разбросаны“, - написал Долинский.

Далее в комментариях Эдуард Долинский уточнил, что погром произошел в ночь с 27 на 28 апреля, но заметили это позже. Стоит отметить, что постоянной охраны на могиле нет.

Вандалы-провокаторы разбросали по полу святые книги facebook.com/Eduard Dolinsky

Напомним, 25 апреля в городе на Волыни нашли бордюр из еврейских надгробий.