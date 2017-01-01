Под Харьковом Land Cruiser раздавил Chevrolet: погиб известный стритрейсер

Отец погибшего рассказал, что парень умел водить машину с 13 лет.

В Харьковской области, у поселка Кутузовка произошла жуткая авария. В результате лобового столкновения внедорожника Toyota Land Cruiser и легкового автомобиля Chevrolet погиб парень. Об этом в среду, 2 мая, сообщает ТСН.

Очевидцы утверждают, что внедорожник вылетел на встречную полосу и влобовую столкнулся с Шевроле. Удар был такой силы, что легковушку р. Ее водитель погиб на месте. Девушка водителя, которая также была в машине, чудом выжила.

Посреди разбросанных вещей вокруг лежала охапка белых роз. Их в знак примирения водитель подарил своей девушке, с которой как раз ехал на отдых за город.

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В соцсетях распространили информацию, что погибший - известный в Харькове стритрейсер, Андрей Василенко. На место аварии начали съезжаться его друзья и поклонники. Они говорят, что именно водитель внедорожника спровоцировал ДТП.

Отец погибшего рассказал, что несмотря на увлечение экстремальной ездой, его сын на дороге был осторожным водителем. По его словам, погибший умел водить машину с 13 лет.

“С 13-14 лет он ездил, управлял. Он адекватный парень полностью, не употреблял ни алкоголь, ни наркотики. Семья осталась без сына“, - говорит отец погибшего Николай Василенко.

В СМИ появилась информация, что за рулем Toyota Land Cruiser был сотрудник МВД, однако в полиции это официально опровергли.

Напомним, 30 апреля в Днепре мужчина угнал авто и сбил женщину во время погони. На Криворожской трассе, убегая от полиции, угонщик сбил женщину-велосипедиста. От полученных травм она скончалась на месте. По словам патрульных, от велосипеда почти ничего не осталось — сильный удар превратил его в груду обломков, которые затем “укатали“ другие автомобили.