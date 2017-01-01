Рабинович подал в суд на НАПК из-за обвинений, что он незаконно продал землю

Политик напомнил: чтобы оставить под арестом виллу Левочкина на время суда, он продал свой задекларированный земельный участо.

Народный депутат, лидер партии За життя Вадим Рабинович подал в суд на Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) из-за обвинений в незаконной продаже земли. Об этом он заявил в ходе авторской программы “Кто кому Рабинович“ на телеканале 112 Украина.

“Если господин Левочкин (один из лидеров Оппозиционного блока, – ред.), работавший только депутатом и главой Администрации президента, купил себе самую дорогую виллу на Лазурном берегу, где арабские шейхи себе не могут позволить купить, то какие тут вопросы? Я арестовываю эту виллу во Франции.Французский судья почитал мое заявление и удивился: как нигде не работал и купил виллу за 40 миллионов евро? И суд Ниццы ждет, чтобы Украина предоставила документы. Но у нас тишина, абсолютно ни одно ведомство не заинтересовалось“, – отметил парламентарий.

Политик напомнил: чтобы оставить под арестом виллу Левочкина на время суда, он продал свой задекларированный земельный участок, отдав вырученную сумму в качестве залога.

“Безнаказанность заключается в следующем: отсидев здесь четыре года на каких-то постах, они потом все уезжают – кто в Вашингтон, кто в Москву, и потом снова к нам возвращаются. У них там виллы, яхты, а коррупционный заработок здесь. Было всегда табу на то, чтобы поднятьруку и ущемить их там. Я нарушил этот закон, покусившись на самое святое – на их зарубежную собственность. И от этого у них начали шевелиться волосы на голове“, –рассказал народный депутат.

Также политик сообщил, что подал в суд на НАПК залживые обвинения в якобы незаконной продаже собственной земли.

“Кстати, я подал в суд на НАПК, которое из всех деклараций чиновников с миллиардами нашло нарушение только у меня – что я продал этот земельный участок на два дня раньше и заплатил залог за виллу Левочкина. Им показательно важно завести дело именно на меня. Я потому подал на НАПК в суд, чтоб они там легко не жили. Передаю привет главе этой организации – поверьте, мы очень интересно работаем с вашей декларацией, с вашими детьми незадекларированными, с вашими доходами. Не будет такого,что вы их боитесь и на них работаете лишь потому, что эти олигархи владеют каналами. Только потому, что Банковая дала наглый приказ мочить Рабиновича, вы это делаете. И все знают, что главу НАПК поставила Банковая. Надо искать коррупцию там, где она есть“, – подчеркнул Вадим Рабинович.

Напомним, что Вадим Рабинович добился ареста виллы Сергея Левочкина стоимостью в 40 миллионов евро. Но по французским законам, для продолжения судебных заседаний нужно внести залог в один процент от оценочной стоимости объекта. Поэтому лидеру партии За життя пришлось продать свой земельный участок, чтобы внести залог и суд продолжался.