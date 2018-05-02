Нардеп: У настоятеля Десятинного монастыря поддельный паспорт, а сам он гражданин РФ

Депутат обратился в СБУ и ГМСУ с просьбой отреагировать и депортировать настоятеля с запретом на въезд в страну.

Настоятель Десятинного монастыря УПЦ МП Юрий Харон, он же Гедеон, который незаконно построил свою часовню в Киеве на земле Национального музея истории, возле фундамента Десятинной церкви, имеет поддельный украинский паспорт и является гражданином РФ.

Об этом в Facebook сообщил депутат Игорь Луценко со ссылкой на администрацию президента.

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“Гражданин России Харон имеет фальшивый украинский паспорт, выдан (почему-то) аж на Волыни. Почему я так решил, что фальшивый? Потому что у меня есть ответ от Администрации президента“, - написал депутат.

Он также опубликовал копии паспортов Гедеона и ответ Администрации президента.

Копия паспорта Гедеона facebook.com/igor.lutsenko

facebook.com/igor.lutsenko

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Луценко отметил, что комиссии при президенте по вопросам гражданства не находили для рассмотрения материалы относительно принятия в гражданство Украины настоятелем часовни.

Он добавил, что уже обратился в СБУ и Государственную миграционную службу с просьбой отреагировать и депортировать в Россию Юрия Харона с запретом на въезд в страну.

Напомним, 13 февраля журналисты опубликовали расследование, в котором сообщалось, что Харон является владельцем двух квартир и двух дорогих автомобилей.