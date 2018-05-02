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Закарпатские пограничники нашли среди сумок 5-летнюю девочку

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Ребенка без согласия матери пытались вывезти в Венгрию.
Ребенок был накрыт одеялом, а сверху лежала сумка с вещами
Ребенок был накрыт одеялом, а сверху лежала сумка с вещами
dpsu.gov.ua

Пограничники Мукачевского отряда Закарпатской области в пункте пропуска Лужники пресекли попытку незаконного вывоза из Украины малолетнего ребенка, задержав мужчину, который пытался незаконно вывезти в Венгрию 5-летнюю девочку. Он назвался ее отцом, но никаких документов предоставить не смог.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

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“Во время проведения углубленного осмотра транспортного средства Volkswagen, которым выезд из Украины следовало пять человек, пограничники обнаружили спрятанную девочку возрастом 5 лет“, - говорится в сообщении.

Как отмечается, ребенок был накрыт одеялом, а сверху лежала сумка с вещами. Девочка имела при себе биометрический паспорт гражданки Украины, который, однако, не был предоставлен пограничникам при проведении паспортного контроля лиц.

Пограничники отмечают, что фамилия девочки не совпадала с фамилией мужчины, назвавшегося ее отцом. При этом никаких разрешительных документов на вывоз ребенка за границу от матери не было. Не было у мужчины и свидетельства о рождении ребенка, которое могло подтвердить отцовство.

Об этом факте были проинформированы представители Национальной полиции. Сейчас выясняются все обстоятельства незаконного вывоза ребенка за границу.

Украинец пытался вывезти в Венгрию 5-летнюю девочку
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Как сообщалось 17 апреля, в Киевской области из приюта похитили четырех детей.

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Теги: ребенок, граница, девочка, пограничники, Закарпатье, Венгрия
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