На Прикарпатье погиб поляк: в байдарку ударила молния

Трагедия произошла во время сплава на байдарках по реке Прут.

Всего в группе байдарочников было 26 польских туристов splav.msk.ru

В районе села Олешков Снятинского района Ивано-Франковской области на реке Прут 1 мая молния ударила в байдарку с туристами из Польши. В результате удара погиб 33-летний мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба управления гражданской защиты местной ОГА.

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По предварительной информации во время грозы в одну из байдарок ударила молния, от чего лодка перевернулась. Один из двух пострадавших, находившийся внутри, самостоятельно выбрался на берег, а другой 33-летний поляк исчез.

Для оказания помощи на реку Прут выехали около двадцати спасателей. Только спустя четыре часа им удалось найти на дне реки тело погибшего.

В полиции отметили, что на теле погибшего нет признаков ожогов, поэтому причиной смерти считается утопление. Окончательно причину смерти установит вскрытие, которое проведут 2 мая после решения суда.

Всего по реке Прут сплавлялась группа людей из 26 польских туристов на 17 байдарках (в каждой байдарке по 2 человека). По информации ОГА, погибший был жителем польского города Радишев, полиция уточнила, что он приехал из Кракова.

Как сообщалось 1 мая, в Карпатах погиб турист из Хорватии.