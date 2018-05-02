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Первые потери с начала ООС на Донбассе: погиб 19-летний десантник

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Боец 95-й десантно-штурмовой бригады Александр Микитюк погиб в районе Авдеевки.
Погибший боец родом из Винницкой области
Погибший боец родом из Винницкой области
facebook.com/pumamgo

На Донбассе в районе проведения Операции Объединенных сил под Авдеевкой погиб 19-летний боец 95-й десантно-штурмовой бригады.

Об этом в Facebook сообщил журналист и волонтер Назар Приходько.

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Уточняется, что погибший десантник родом из села Белый Рукав в Винницкой области.

“Саша - первый погибший Герой со времени введения ООС 30.04.2018, но как бы там военно-политическое командование не называло и не трактовало - это война! Национально-Освободительная Война Украинского Народа против российско-постсоветских захватчиков, и Саша сейчас - самый молодой ее Небесный Воин. Покойся с миром, Юноша! Вечная Слава Тебе!“, - написал Приходько.

Волонтеры уточняют, что десантник погиб на передовой
Волонтеры уточняют, что десантник погиб на передовой
facebook.com/backandalive

Информацию о гибели также подтвердили в волонтерском фонде Вернись живым.

“Парень погиб на передовой, защищая нас с вами от российских оккупантов. И теперь ему всегда будет 19 лет“, - уточнили в фонде.

Напомним, Напомним, 30 апреля президент Петр Порошенко объявил о завершении антитеррористической операции в Донбассе и старте Операции Объединенных Сил. В то же время, волонтер Роман Доник опубликовал перечень населенных пунктов где будет проходить Операция объединенных сил.

Позднее, 1 мая, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак заявил, что есть три возможных способа решения конфликта на Донбассе и добавил, что Киев может за две недели освободить ОРДЛО.

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Теги: Донбасс, война, ООС, десантник, потери, Авдеевка, 95 ОДШБР
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