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В Чернобыльской зоне задержали трех сталкеров

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Трое правонарушителей. среди которых гражданин РФ, пытались попасть в зону отчуждения с целью отдыха и экстремального туризма.
Правонарушители ехали отдыхать в Зону отчуждения
Правонарушители ехали отдыхать в Зону отчуждения
dpsu.gov.ua

Во вторник, 1 мая, сотрудники Госпогранслужбы задержали трех экстремалов, которые пытались попасть в зону отчуждения. Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины. Среди задержанных – гражданин РФ.

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Военнослужащие пограничного отдела Иванков Житомирского отряда совместно с представителями Нацполиции задержали двух украинцев и россиянина на окраине населенного пункта Карпиловка, Иванковского района. Мужчины намеревались попасть в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма.

Правонарушителями оказались гражданин Российской Федерации, который недавно в установленном порядке въехал на территорию Украины, и двое граждан Украины - жители Киевской и Хмельницкой областей.

Сейчас на правонарушителей составлены административные материалы по ст.46-1 КоАП О нарушении требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению.

Напомним, 22 апреля в Чернобыльской зоне задержали еще четырех сталкеров. Четверо украинцев были задержаны на окраине населенного пункта Дитятки Киевской области. К зоне отчуждения задержанные попали с целью экстремального туризма.

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Теги: Чернобыль, сталкеры, Госпогранслужба, россиянин, экстремальный отдых
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