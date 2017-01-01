Наев объяснил разницу между АТО и ООС на Донбассе

Главнокомандующий Операции Объединенных сил не прогнозирует обострения боевых действий в связи с началом операции.

Главнокомандующий Операции Объединенных сил Сергей Наев во время брифинга объяснил разницу между АТО и недавно начатой на Донбассе ООС.

Об этом сообщает УНН.

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“Главное отличие в том, что операция Объединенных сил является военной операцией. Тому есть свои причины - сейчас мы имеем дело не только с так называемыми ДНР и ЛНР, которые парламент признал террористическими организациями. Очевидно, что речь идет об оккупации части нашей территории российскими оккупационными войсками. На самом деле первый и второй корпуса так называемых ЛНР и ДНР являются, так сказать, классическими российскими подразделениями, сформированными по штату и уставу вооруженных сил РФ“, - подчеркнул главнокомандующий.

Наев также отметил, что обострение боевых действий в связи с началом операции не прогнозируется, добавив, что значительные усилия будут направлены на укрепление позиций ВСУ на линии соприкосновения.

“Хочу подчеркнуть, мы не прогнозируем обострение боевых действий в связи с началом операции. ООС направлена на установление мира, на ликвидацию каких-либо разделительных линий и искусственных барьеров, которые сейчас разделяют граждан Украины и целые семьи. Мы пришли не для того, чтобы раздувать конфликт, а для того, чтобы ускорить его завершение“, - сказал он.

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Также Наев уточнил, что на данный момент в распоряжение Объединенных сил не поступали американские противотанковые средства Javelin. На уточняющий вопрос журналиста, появятся ли американские ПТРК в зоне боевой операции, генерал ответил: “Я не могу за это ответить. Я руковожу только тем, что мне передано в подчинение“.

Напомним, 2 мая на брифинге Наев заявил, что сейчас перед силами поставлена задача прекратить обстрелы со стороны российских оккупантов и проявить жесткую реакцию на нарушения перемирия.

Ранее, 30 апреля, президент Петр Порошенко объявил о завершении антитеррористической операции в Донбассе и старте Операции Объединенных Сил.