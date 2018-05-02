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В Днепре пенсионерку оштрафовали за георгиевскую ленту

Комментариев: 13
Женщина должна будет выплатить государству до 2550 гривен.
Ленточку конфисковали
Ленточку конфисковали
Ирина Сатарова/courtesyphoto

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В городе Днепр на центральном проспекте имени Яворницкого вблизи Оперного театра 1 мая полиция задержала пожилую правонарушительницу и составила админпротокол на женщину за ношение георгиевской ленты.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на областное управление полиции.

Неподалеку от Оперного театра в то время проходила акция одной из политических сил и марш профсоюзов, но женщина двигалась не в колонне.

Как отметили в полиции, ленту, которая была привязана у женщины к сумке, изъяли.

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“Женщина 1939 года. Она была сама по себе, не в колонне. Ни к чему не призывала. На нее составили админпротокол по статье 173/3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Статья предусматривает наказание штрафом от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан. С конфискацией георгиевской ленточки“, - рассказала пресс-секретарь областной полиции Ольга Кузнецова.

Стоит отметить, что 12 июня 2017 президент Петр Порошенко подписал закон о запрете “георгиевской ленточки“ в Украине. В Кодексе об административных правонарушениях теперь появилась статья за “изготовление и пропаганду георгиевской (гвардейской) ленты“. За ношение или демонстрацию nfrjq ленты предусмотрен  штраф от 850 до 2550 гривен. За повторное нарушение в течение года штраф может вырасти до 5100 гривен. Также в отношении нарушителя может быть применен административный арест на 15 суток.

Как сообщалось 8 февраля, против священника УПЦ МП завели дело из-за георгиевской ленты.

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Теги: провокации, Днепр, георгиевская лента, штраф, пенсионерка
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Комментариев (13)
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BROKER666    02.05.2018, 13:50
Оценка:  0
BROKER666
По сути сейчас «Георгиевская ленточка» стала символом пророссийского сепаратизма на востоке Украины и ею прикрывают многочисленные преступления, грабежи, похищения людей, обстрелы мирных кварталов и банальный «отжим» бизнеса.
Ликомания    02.05.2018, 13:47
Оценка:  -1
Ликомания
С бабушками воевать-самое то для полиции))А если ей втихаря в толпе кто ленту привязал,а теперь хихикает?
BROKER666    02.05.2018, 13:35
Оценка:  +1
BROKER666
Гвардейская лента. Во времена войны в СССР награждали Орденом Славы (с 1943 г.) у которого на орденской колодке использовалась ГВАРДЕЙСКАЯ ЛЕНТА, очень похожая на георгиевскую ленту, но с отличиями по цвету и расположению полос.
BROKER666    02.05.2018, 13:32
Оценка:  +1
BROKER666
Георгиевская лента имеет прямое отношение к наградам КОНР и солдатам РОА (армии Власова). Многие офицеры РОА были кавалерами Ордена Св. Георгия и получили его еще в Российской империи.
BROKER666    02.05.2018, 13:30
Оценка:  +1
BROKER666
по сути: георгиевская лента - императорская, белогвардейская и власовская, а гвардейская - советская, красногвардейская.
BROKER666    02.05.2018, 13:28
Оценка:  +1
BROKER666
во время войны в СССР с 1943 года награждали Орденом Славы, у которого на орденской колодке ГВАРДЕЙСКАЯ ЛЕНТА, очень похожая на георгиевскую, но с отличиями, известными специалистам в области геральдики
BROKER666    02.05.2018, 13:26
Оценка:  +1
BROKER666
Георгиевская лента не имеет никакого отношения к победителям в Великой Отечественной, никакого отношения к наградам СССР и солдатам РККА, ибо она крепилась к Ордену Святого Георгия, которым официально награждали в Российской империи
rezvo4    02.05.2018, 13:37
Оценка:  +1
rezvo4
...руководству СССР позарез необходимы были символы, которые смогли бы объединить народ и поднять боевой дух на фронте. В Красной армии было очень мало боевых наград и знаков отличия воинской доблести. Вот здесь и пригодилась Георгиевская лента.
rezvo4    02.05.2018, 13:38
Оценка:  0
rezvo4
Полностью повторять дизайн и название в СССР не стали. Советская лента получила название «Гвардейской», несколько изменен был и ее внешний вид.
and5805    02.05.2018, 13:18
Оценка:  0
and5805
Идиоты!
BROKER666    02.05.2018, 13:17
Оценка:  +1
BROKER666
в ссср они вообще были запрещены как наследие царского режима... была гвардейская лента, но никак не георгиевская
BROKER666    02.05.2018, 13:18
Оценка:  0
BROKER666
Гео
BROKER666    02.05.2018, 13:20
Оценка:  +1
BROKER666
Георгиевская лента — двухцветная лента к ордену Святого Георгия, Георгиевскому кресту, Георгиевской медали.

Георгиевские ленты на бескозырке носили также матросы Гвардейского экипажа русской императорской гвардии[2] и матросы кораблей, награждённых Георгиевским флагом.
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