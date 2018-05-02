В Днепре пенсионерку оштрафовали за георгиевскую ленту

Женщина должна будет выплатить государству до 2550 гривен.

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В городе Днепр на центральном проспекте имени Яворницкого вблизи Оперного театра 1 мая полиция задержала пожилую правонарушительницу и составила админпротокол на женщину за ношение георгиевской ленты.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на областное управление полиции.

Неподалеку от Оперного театра в то время проходила акция одной из политических сил и марш профсоюзов, но женщина двигалась не в колонне.

Как отметили в полиции, ленту, которая была привязана у женщины к сумке, изъяли.

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“Женщина 1939 года. Она была сама по себе, не в колонне. Ни к чему не призывала. На нее составили админпротокол по статье 173/3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Статья предусматривает наказание штрафом от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан. С конфискацией георгиевской ленточки“, - рассказала пресс-секретарь областной полиции Ольга Кузнецова.

Стоит отметить, что 12 июня 2017 президент Петр Порошенко подписал закон о запрете “георгиевской ленточки“ в Украине. В Кодексе об административных правонарушениях теперь появилась статья за “изготовление и пропаганду георгиевской (гвардейской) ленты“. За ношение или демонстрацию nfrjq ленты предусмотрен штраф от 850 до 2550 гривен. За повторное нарушение в течение года штраф может вырасти до 5100 гривен. Также в отношении нарушителя может быть применен административный арест на 15 суток.

Как сообщалось 8 февраля, против священника УПЦ МП завели дело из-за георгиевской ленты.