Первомай утратил свое значение и актуальность - Нищук

По мнению главы Минкульта, на смену Первомаю и майским праздникам придут другие, более достойные.

Министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что праздник первого мая, который отмечается в независимой Украине как День труда, потерял свою актуальность и утратил значение.

Об этом он сказал в эфире 5 канала.

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По его мнению, Украина на данный момент переживает переходной этап относительно нескольких очень чувствительных дат.

Нищук отметил, что сегодня Первомай используют как лишний выходной, чтобы выехать на природу или на загородный участок.

“День труда уже давно не является праздником и парадом. Это дата, когда те, кто имеет огород и приусадебные участки, едут на огороды, а большое количество людей просто пользуется выходным днем, чтобы поехать, в конце концов, отдохнуть на природу… Насколько это важно сохранить? Я думаю, что рано или поздно это изменится“, - сказал министр.

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Нищук добавил, что необходимо аккуратно подходить к вопросу замены праздников, поскольку “не хочется определенную возрастную категорию задеть за живое, с другой - не хочется дать шанс еще большей манипуляции или провокации“.

“За последние четыре года у нас появилось значительно больше других дат, которые надо делать не просто выходными, а датами реального почитания и празднования. Это дата реальных героев, дата добровольцев, даты гибели солдат под Иловайском, Дня свободы, 14 октября - День защитника Отечества. Это те новые даты, которые вошли с нашей историей“, - заключил он.

Напомним, 1 мая в Одессе проукраинские активисты сорвали первомайскую демонстрацию. В то же время, в Харькове на митинге к 1 мая активист облил кефиром Павла Тищенко, который является главой пророссийской организации Трудовая Харьковщина.