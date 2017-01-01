В Броварах двухлетний ребенок выпал с седьмого этажа

Соседи рассказали, что малыш был из неблагополучной семьи.

Во вторник, 1 мая, в пригороде Киева, в Броварах, насмерть разбился двухлетний малыш, выпав из окна седьмого этажа. Трагедия произошла около 14:30 по адресу Олимпийская, 10. Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Ребенок сидел на подоконнике открытого окна седьмого этажа dtp.kiev.ua

На место уже через несколько минут прибыла бригада экстренной помощи, однако спасти ребенка не удалось – осмотрев малыша, медики констатировали его смерть.

Соседи рассказали, что семья ребенка была неблагополучной dtp.kiev.ua

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Как указано в карточке выезда бригады, кожные покровы лица, грудной клетки и верхних конечностей ребенка - бледные; на животе, бедрах кожа синюшного цвета, дыхание отсутствует, пульсация на магистральных сосудах - отсутствует, зрачки - расширены, на свет не реагируют. Электрокардиограмма сердца подтвердила - ребенок мертв.

Как рассказали очевидцы, мальчик выпал из окна кухни, на 7 этаже, на асфальтовое покрытие.

На асфальте остались лежать кусочек булки и колбасы, которые кушал ребенок. dtp.kiev.ua

По одной из версий, старшая сестра мальчика, которой семь лет, выбежала из подъезда и помахала брату рукой. Ребенок помахал в ответ, но не удержался и упал. По другой версии, сидящего на подоконнике открытого окна малыша случайно толкнул кто-то из родственников. Соседи рассказали, что семья ребенка была неблагополучной.

Напомним, в Одесской области в пятницу, 27 апреля из окна пятого этажа выпал семилетний мальчик и выжил. Ребенок госпитализирован с травмами.