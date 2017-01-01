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В Броварах двухлетний ребенок выпал с седьмого этажа

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Соседи рассказали, что малыш был из неблагополучной семьи.
Медики констатировали смерть ребенка
Медики констатировали смерть ребенка
dtp.kiev.ua

Во вторник, 1 мая, в пригороде Киева, в Броварах, насмерть разбился двухлетний малыш, выпав из окна седьмого этажа. Трагедия произошла около 14:30 по адресу Олимпийская, 10.  Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Ребенок сидел на подоконнике открытого окна седьмого этажа
Ребенок сидел на подоконнике открытого окна седьмого этажа
dtp.kiev.ua

На место уже через несколько минут прибыла бригада экстренной помощи, однако спасти ребенка не удалось – осмотрев малыша, медики констатировали его смерть.

Соседи рассказали, что семья ребенка была неблагополучной
Соседи рассказали, что семья ребенка была неблагополучной
dtp.kiev.ua

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Как указано в карточке выезда бригады, кожные покровы лица, грудной клетки и верхних конечностей ребенка - бледные; на животе, бедрах кожа синюшного цвета, дыхание отсутствует, пульсация на магистральных сосудах - отсутствует, зрачки - расширены, на свет не реагируют. Электрокардиограмма сердца подтвердила - ребенок мертв.

Как рассказали очевидцы, мальчик выпал из окна кухни, на 7 этаже, на асфальтовое покрытие.

На асфальте остались лежать кусочек булки и колбасы, которые кушал ребенок.
На асфальте остались лежать кусочек булки и колбасы, которые кушал ребенок.
dtp.kiev.ua

По одной из версий, старшая сестра мальчика, которой семь лет, выбежала из подъезда и помахала брату рукой. Ребенок помахал в ответ, но не удержался и упал. По другой версии, сидящего на подоконнике открытого окна малыша случайно толкнул кто-то из родственников. Соседи рассказали, что семья ребенка была неблагополучной. 

Напомним, в Одесской области в пятницу, 27 апреля из окна пятого этажа выпал семилетний мальчик и выжил. Ребенок госпитализирован с травмами.

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Теги: Бровары, трагедия, смерть ребенка, выпал из окна
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