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Оккупанты Крыма не смогут опреснять воду: слишком затратно

Комментариев: 1
Опреснение невозможно по ряду причин.
Использовать опыт Израиля по опреснению морской воды не получится
Использовать опыт Израиля по опреснению морской воды не получится
unn.com.ua

Оккупационные российские власти Крыма признали невозможность опреснения морской воды на полуострове из-за дороговизны.

Об этом со ссылкой на так называемого председателя “госкомитета по водному хозяйству и мелиорации“ Крыма Игоря Вайля сообщает пророссийское издание Новости Крыма.

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“Решить проблему питьевой воды в Крыму путем опреснения морской воды, как это делается в государстве Израиль и других вододефицитных странах, не получится по ряду причин“, - сказал Вайль.

По его подсчетам, цена воды, получаемой от опреснительных установок, увеличивается в 4-5 раз, и будет непомерно дорогой для крымчан.

Кроме того, отметил он, работа крупных опреснительных установок потребует огромных затрат энергии, чего полуостров также не может себе позволить.

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Еще одной причиной невозможности преобразования морской воды в питьевую является то, что некуда будет девать отходы от производства по опреснению воды в виде концентрированной соленой массы (осмоса), которая обычно составляет 60% от отработки каждой установки.

Напомним, что еще в 2016 году так называемый крымский спикер Владимир Константинов заявил, что Северо-Крымский канал стал непргоден.

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Комментариев (1)
Хитрый-Лис    02.05.2018, 13:35
Оценка:  +1
Хитрый-Лис
Тю, прорыть канал Байкал - Крым и всё проблема решена...........
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