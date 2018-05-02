Оккупанты Крыма не смогут опреснять воду: слишком затратно

Опреснение невозможно по ряду причин.

Оккупационные российские власти Крыма признали невозможность опреснения морской воды на полуострове из-за дороговизны.

Об этом со ссылкой на так называемого председателя “госкомитета по водному хозяйству и мелиорации“ Крыма Игоря Вайля сообщает пророссийское издание Новости Крыма.

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“Решить проблему питьевой воды в Крыму путем опреснения морской воды, как это делается в государстве Израиль и других вододефицитных странах, не получится по ряду причин“, - сказал Вайль.

По его подсчетам, цена воды, получаемой от опреснительных установок, увеличивается в 4-5 раз, и будет непомерно дорогой для крымчан.

Кроме того, отметил он, работа крупных опреснительных установок потребует огромных затрат энергии, чего полуостров также не может себе позволить.

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Еще одной причиной невозможности преобразования морской воды в питьевую является то, что некуда будет девать отходы от производства по опреснению воды в виде концентрированной соленой массы (осмоса), которая обычно составляет 60% от отработки каждой установки.

Напомним, что еще в 2016 году так называемый крымский спикер Владимир Константинов заявил, что Северо-Крымский канал стал непргоден.