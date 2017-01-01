Концерт российских артистов в Донецке собрал 10 тысяч человек
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В Донецке 1 мая в рамках “Праздника весны и труда“ спела популярная российская группа Город 312 и другие исполнители из РФ (Кватро, Elvira Т.).
Выступление организовали в парке культуры и отдыха имени Щербакова. Авторы хита Вне зоны доступа спели свою песню для многотысячной толпы.
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Послушать концерт пришли и главарь террористической организации ДНР Александр Захарченко в окружении охранников, а также “председатель Народного совета“ Денис Пушилин.
Также, судя по афише, Город 312 и еще одна российская группа Kvatro 2 мая собираются выступить в Луганске.
Отметим, что вокалистка группы Город 312 Светлана Назаренко в 2017 году внесена в базу сайта Миротворец за гастроли на территории аннексированного Крыма.
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Напомним, накануне в Донецке прошли демонстрация и митинг в честь 1 мая. В Луганске первомайское шествие 2018 года стало самым массовым.