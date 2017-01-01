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Концерт российских артистов в Донецке собрал 10 тысяч человек

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Сепаратисты уверяют, что 1 мая на концерт российских исполнителей собрались около 10 тысяч жителей Донецк.
Концерт российских артистов в Донецке собрал 10 тысяч человек
© dan-news.info
Фото 1/12
  • Концерт в Донецке 1 мая
  • Концерт в Донецке 1 мая
  • Концерт в Донецке 1 мая
  • Концерт в Донецке 1 мая
  • Концерт в Донецке 1 мая
  • Концерт в Донецке 1 мая
  • Концерт в Донецке 1 мая
  • Концерт в Донецке 1 мая
  • Концерт в Донецке 1 мая
  • Концерт в Донецке 1 мая
  • Концерт в Донецке 1 мая
  • Концерт в Донецке 1 мая
Концерт российских артистов в Донецке собрал 10 тысяч человек
Концерт в Донецке 1 мая
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В Донецке 1 мая в рамках “Праздника весны и труда“ спела популярная российская группа Город 312 и другие исполнители из РФ (Кватро, Elvira Т.).

Выступление организовали в парке культуры и отдыха имени Щербакова. Авторы хита Вне зоны доступа спели свою песню для многотысячной толпы.

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Послушать концерт пришли и главарь террористической организации ДНР Александр Захарченко в окружении охранников, а также “председатель Народного совета“ Денис Пушилин.

Также, судя по афише, Город 312 и еще одна российская группа Kvatro 2 мая собираются выступить в Луганске.

Отметим, что вокалистка группы Город 312 Светлана Назаренко в 2017 году внесена в базу сайта Миротворец за гастроли на территории аннексированного Крыма.

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Напомним, накануне в Донецке прошли демонстрация и митинг в честь 1 мая. В Луганске первомайское шествие 2018 года стало самым массовым.

 

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Теги: концерт, Донецк, первомай, 1 мая, ДНР, ДНР новости
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