Задержанный на взятке судья вышел под залог в 120 тысяч

Андрея Новака задержали при получении части взятки в размере тысячи долларов. Всего он требовал восемь тысяч долларов.

Задержанный за взятку судья столичного Голосеевского районного суда Андрей Новак вышел из следственного изолятора после внесения залога в 120 тысяч гривен. Об этом сообщил член Высшего совета правосудия Владимир Говоруха на заседании в среду, 2 мая.

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По данным Украинских новостей, сумма залога составила 120 тысяч гривен.

“Постановлением Соломенского суда применена к Новаку меру пресечения в виде содержания под стражей до 21 июня. Этим же постановлением был определен размер залога, который был внесен, и Новак сейчас присутствует на заседании ВСП“, - сказал Говоруха.

Он также озвучил ходатайство главы САП Назара Холодницкого об отстранении Новака с должности судьи на 2 месяца из-за того, что он может уничтожать доказательства и влиять на свидетелей или работников суда.

Ходатайство руководителя САП удовлетворили частично. “Временно, до 24 июня, отстранить судью Голосеевского райсуда Новака Андрея Васильевича… в связи с привлечением к уголовной ответственности“, - подытожил Говоруха.

Напомним, Новака задержали 23 апреля при получении тысячи долларов в качестве взятки за удовлетворение иска в пользу истца о восстановлении на работе с выплатой компенсации в размере 1,5 миллиона гривен.