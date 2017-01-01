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Их там нет: Объединенным силам Джавелины не дали

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Расчеты для противотанковых ракетных комплексов Джавелин уже подготовлены, отметил командующий ООС Сергей Наев.
В зоне боевых действий комплексов Javelin официально нет
В зоне боевых действий комплексов Javelin официально нет
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На сегодняшний день противотанковые ракетные комплексы Джавелин не находятся в подчинении командующего Объединенных сил. Об этом на брифинге в Краматорске сообщил сегодня командующий ООС  Сергей Наев.

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“Я не являюсь руководителем Вооруженных сил Украины, а лишь командующий Объединенными силами и поэтому использую лишь те силы и средства, которые есть в моем подчинении. На данное время в моем подчинении противотанковые средства Джавелин не находятся“, - подчеркнул Наев.

По словам генерала, подготовку расчетов Сухопутные войска провели еще до получения американских противотанковых комплексов. Он занимался этим вопросом еще в должности командующего сухопутных войск.

“ВСУ начали подготовку этих расчетов заранее, до получения Javelin. На территории Украины“, - сказал Наев, отвечая на уточняющий вопрос.

Напомним, 30 апреля  США подтвердили поставку в Украину противотанковых ракетных комплексов американского производства Джавелин. Мари Йовович уточнила, что Джавелины поставят в Украину в рамках  оборонной помощи от правительства Соединенных Штатов. На уточняющий вопрос, получит ли Украина это летальное вооружение абсолютно бесплатно, посол ответила утвердительно.

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Теги: Javelin, Операция Объединенных сил, ООС, оружие, ПТРК
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