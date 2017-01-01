В Черновицкой области задержали террориста из ДНР - СБУ

Уроженец Донецка принадлежал к группировке Восток и охранял одного из фейковых "депутатов" ДНР.

В Черновицкой области спецслужбы задержали боевика террористической группировки Восток так называемой На Буковину террорист приехал к своей гражданской жене. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

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“Уроженец Донецка с начале 2014 года присоединился к боевикам. В составе незаконных вооруженных формирований боевик с оружием в руках находился на позициях террористов, выполнял указания главарей по охране участков на линии разграничения, участвовал в обустройстве незаконных блокпостов“, - говорится в сообщении.

По данным Службы безопасности Украины, террорист также был охранником одного из так называемых “депутатов“ ДНР во время публичных мероприятий, патрулировал захваченное террористами здание Донецкой облгосадминистрации.

Задержанному сообщили о подозрении за участие в террористической организации. Прокуратура поддержала ходатайство следователя об избрании террористу меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 24 апреля СБУ задержала боевика, который хотел уехать воевать на Ближний Восток. Боевик ЛНР планировал получить загранпаспорт и вступить в "незаконные вооруженные формирования, созданные кураторами спецслужб России".