Одного из нападавших на Найема объявили в розыск

Магомеду-Амину Саитову инкриминируют хулиганство и умышленное средней тяжести телесное повреждение.

Одного из участников избиения народного депутата Мустафы Найема объявили в розыск.

Шевченковское райуправление полиции Киева 1 мая объявило в розыск Магомеда-Амина Саитова, которому инкриминируется две статьи, сообщает сайт МВД.

Страница Саитова в базе МВД mvs.gov.ua

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Саитова подозревают в совершении преступлений по ч. 2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) и ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК Украины.

Напомним, 1 мая пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец сообщила, что мужчина, который причинил Найему телесные повреждения и скрылся с места конфликта, покинул территорию Украины через два часа после инцидента.

После, прокуратура Киева объявила подозрения задержанным по делу об избиении народного депутата



Позднее, 2 мая, журналисты опубликовали информацию о Саитове. Один из участников разборок с Найемом рассказал свою версию конфликта, где обвинил депутата во лжи и угрозах.