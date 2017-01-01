Переключиться на мобильную версию

Глава Госгеокадастра Закарпатья вымогал $200 тысяч за землю ветеранов АТО

Комментариев: 0
В Закарпатье на огромной взятке "погорели" высокопоставленные чиновники Госгеокадастра.
Чиновники хотели нажиться на земле для защитников Украины
Чиновники хотели нажиться на земле для защитников Украины
agropolit.com

Читай также: Одиозный владелец Сапсан-Спорт присвоил земли Минобороны - СМИ

В Закарпатской области по подозрению в получении взятки в сумме 200 тысяч долларов задержали руководителя и заместителей управления Госгеокадастра. 

Об этом в Facebook сообщил представитель Совета общественного контроля НАБУ Александр Пересоляк.

“На взятке 200 тыс. долл. задержаны руководитель и заместители ГУ Госгеокадастра в Закарпатской области. Прямо сейчас в ОГА продолжаются обыски“, - написал представитель НАБУ.

Операцию проводили департамент защиты экономики вместе с Генпрокуратурой Украины.

Читай также: Герой АТО против коррупции: кем был летчик Владислав Волошин

“Насколько стало известно, неправомерная выгода предусматривалась за выделение земельных участков участникам боевых действий на востоке“, - отметил Пересоляк.

Как сообщалось 26 апреля, вооруженные силовики проводили обыски в порту Николаева.

Поделись:
Теги: обыски, земля, ОГА, Закарпатье, взятка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь