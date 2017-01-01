Глава Госгеокадастра Закарпатья вымогал $200 тысяч за землю ветеранов АТО
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В Закарпатской области по подозрению в получении взятки в сумме 200 тысяч долларов задержали руководителя и заместителей управления Госгеокадастра.
Об этом в Facebook сообщил представитель Совета общественного контроля НАБУ Александр Пересоляк.
“На взятке 200 тыс. долл. задержаны руководитель и заместители ГУ Госгеокадастра в Закарпатской области. Прямо сейчас в ОГА продолжаются обыски“, - написал представитель НАБУ.
Операцию проводили департамент защиты экономики вместе с Генпрокуратурой Украины.
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“Насколько стало известно, неправомерная выгода предусматривалась за выделение земельных участков участникам боевых действий на востоке“, - отметил Пересоляк.
Как сообщалось 26 апреля, вооруженные силовики проводили обыски в порту Николаева.