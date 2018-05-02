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На пляже в оккупированном Крыму бьет фонтан нечистот

Комментариев: 2
Фекалии льются чуть ли не на головы отдыхающим.
Фонтан из нечистот на пляже в Алуште
Фонтан из нечистот на пляже в Алуште
twitter.com/KrimRt

Оккупировав Крымский полуостров, РФ совсем не заботится о состоянии пляжей. Очень многие пляжи находятся в ужасном состоянии.

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Подтверждения этому неоднократно появлялись в социальных сетях и СМИ. Так, в среду, 2 апреля, на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter  появилась фоторафия пляжа в Алуште, на котором буквально бьет фонтан из канализационных отходов.

‏“Алушта. Как отдохнули? Лежишь себе, отдыхаешь, и тут на тебе, фонтан из собранных фекалий всех жителей данного города“, - говорится в сообщении.

 

Напомним, 19 апреля сообщалось, что в оккупированном Россией Крыму наблюдается общий окончательный упадок туристической инфраструктуры. Пляжи заброшены и пустуют. 

В оккупированном Российской Федерацией Крыму экологическая ситуация в отдельных регионах полуострова стремительно приближается к катастрофе. Некоторые процессы могут стать необратимыми. В сети, в частности, были опубликованы очередные фото, на которых изображено нынешнее плачевное состояние Коктебельской бухты. 

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Теги: Крым, оккупация, экология, нечистоты, пляж, Алушта
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Комментариев (2)
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krolikoff_net    02.05.2018, 15:10
Оценка:  0
krolikoff_net
Красота по российски или шел четвертый год оккупации.
бзДитер    02.05.2018, 15:09
Оценка:  +1
бзДитер
Ниправда! Этафейк! Это всё во Львове сняли ))))
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