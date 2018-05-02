На пляже в оккупированном Крыму бьет фонтан нечистот

Фекалии льются чуть ли не на головы отдыхающим.

Фонтан из нечистот на пляже в Алуште twitter.com/KrimRt

Оккупировав Крымский полуостров, РФ совсем не заботится о состоянии пляжей. Очень многие пляжи находятся в ужасном состоянии.

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Подтверждения этому неоднократно появлялись в социальных сетях и СМИ. Так, в среду, 2 апреля, на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter появилась фоторафия пляжа в Алуште, на котором буквально бьет фонтан из канализационных отходов.

‏“Алушта. Как отдохнули? Лежишь себе, отдыхаешь, и тут на тебе, фонтан из собранных фекалий всех жителей данного города“, - говорится в сообщении.

Алушта

Как отдохнули?

“Лежишь себе,отдыхаешь и тут на тебе,фонтан из собранных фекалий всех жителей данного города.“ pic.twitter.com/OMoJD2Cqay — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 2 мая 2018 г.

Напомним, 19 апреля сообщалось, что в оккупированном Россией Крыму наблюдается общий окончательный упадок туристической инфраструктуры. Пляжи заброшены и пустуют.

В оккупированном Российской Федерацией Крыму экологическая ситуация в отдельных регионах полуострова стремительно приближается к катастрофе. Некоторые процессы могут стать необратимыми. В сети, в частности, были опубликованы очередные фото, на которых изображено нынешнее плачевное состояние Коктебельской бухты.