Харьковчанка за 2 тыс. грн "заказала" убийство сожителя

Исполнителем преступления оказался 19-летний парень.

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В Харькове было совершено жестокое убийство 47-летнего мужчины. Правоохранители выяснили, что заказчиком преступления была его сожительница, а исполнителем 19-летний парень.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

29 апреля поступило сообщение о том, что в подвале недостроенного дома на улице найдено тело мужчины с многочисленными колото-резаными ранами шеи и головы. Было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство).

Как выяснили следователи, убить мужчину решила его 38-летняя сожительница, которая для выполнения преступления за две тысячи гривен наняла 19-летнего юношу.

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“Женщина тщательно спланировала преступление. Она решила избавиться от своего сожителя, который, по ее словам, надоел ей постоянными ссорами, обидами и пьянством. Среди знакомых дочери она подыскала исполнителя преступления. За вознаграждение 2000 гривен 19-летний юноша согласился лишить человека жизни“, - сообщили в полиции.

Когда нетрезвый мужчина уснул, женщина впустила в свой дом парня. Он нанес спящему мужчине около 19 ударов ножом. Получив часть вознаграждения, юноша помог женщине скрыть следы преступления. Они вынесли из квартиры тело погибшего, а затем женщина выбросила окровавленные вещи в водоем.

Сожитель изводил женщину постоянными скандалами и пьянством facebook.com/police.kharkov

Оба злоумышленника задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Им сообщено о подозрении по п.6, 11 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Как сообщалось в марте, в Фастове возле детского сада зарезали многодетную мать, как позже выяснила полиция, убийство заказали за 12 тысяч долларов.