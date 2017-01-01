Вид на жительство с июня будут оформлять в виде ID-карт

При этом документы, выданные до 1 июня 2018 года, сохраняют свою силу.

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Кабинет министров Украины утвердил образец и техническое описание бланка удостоверения на постоянное проживание с бесконтактным электронным носителем, а также порядок его оформления, выдачи, обмена, изъятия, признания недействительным и уничтожения.

Соответствующее постановление Кабмина №321 обнародовано на правительственном портале.

Таким образом с 1 июня удостоверения на постоянное проживание иностранцам и лицам без гражданства будут выдаваться в форме ID-карт.

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Удостоверения нового образца будут выпускаться в виде пластиковых карт размером 54 мм на 85,6 мм. Карты будут снабжены бесконтактными электронными носителями, на которые внесут биометрические данные, а также оцифрованные фото лица и подпись. Действовать такое удостоверение будет 10 лет.

При этом уточняется, что до тех пор, пока все подразделения миграционной службы не будут снабжены всеми необходимыми материально-техническими ресурсами, одновременно с ID-картами удостоверения будут оформляться на бланках старого образца - в виде книжки.

Стоит отметить, что все удостоверения, выданные до 1 июня 2018 года, сохранят свою силу, независимо от формы выпуска.

Как сообщалось 23 марта, в Николаеве разоблачили банду, в составе которой которой были люди из ГМС и горсовета. Группа преступников 10 лет занималась изготовлением фальшивых паспортов и других документов.