Главарь ЛНР заявил о переходе конфликта в горячую стадию

Пасечник увидел в действиях Киева угрозу и возобновление горячей фазы конфликта на Донбассе.

Ставленник российских оккупантов в ОРЛО, главарь террористической организации ЛНР Леонид Пасечник обвинил Киев в “новой волне военной и террористической активности“, которая переводит конфликт в горячую стадию.

Такое заявление он сделал 2 мая, передают СМИ сепаратистов.

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Пасечник уверяет, что ЛНР направляет все силы на “мирное строительство“ и “обеспечение достойных условий жизни людей“, а в это время украинские спецслужбы и бойцы ВСУ якобы активизировали деятельность, направленную на эскалацию конфликта.

В качестве примеров он перечисляет “циничный обстрел“ парадного расчета, готовившегося к празднованию Дня Победы, минометные обстрелы строящегося энергомоста, бомбардировку блокпоста с помощью беспилотника, в результате которой ранения получили трое боевиков.

Украинская сторона отрицает эти обвинения и в свою очередь обвиняет в очередных преступлениях российско-террористические войска. В частности, вечером 1 мая боевики стреляли калибром 152 мм по населенному пункту Троицкое. 15 снарядов повредили жилые дома, нанесен материальный ущерб мирному населению. Также, в ночь с 30.04 на 01.05.2018 года в районе Марьинки вследствие обстрела был поврежден жилой дом и автомобиль. К счастью, на этот раз обошлось без жертв среди мирного населения.

Напомним, 30 апреля на Донбасса формально завершилась АТО и началась Операция объединенных сил под командованием армейского генерала, а не СБУ.