"Бог покарал": в Одессе побили антимайдановца
В Одессе на Привокзальной площади побили представителя пророссийского движения Антимайдан Михаила Ильина, который нес букет цветов на Куликово поле в годовщину событий 2014 года у Дома профсоюзов.
Об этом сообщает Страна.ua.
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Отмечается, что Ильина “перехватили“ несмотря на усиленные кордоны правоохранителей и нацгвардейцев в районах Соборной площади и Куликова поля.
По словам потерпевшего, его избили представители группы националистов Уличный фронт, и в частности глава организации Демьян Ганул.
Сам Ганул комментируя инцидент заявил, что Ильина “покарал Бог“, после чего дал показания полиции.
Ганул, который пришел на Куликово поле “следить за порядком“ заявил, что Уличный фронт будет участвовать в марше националистов, который назначен на 18:00. Отвечая на вопрос, пойдут ли они на Куликово поле, он не стал отрицать таких намерений.
Тем временем, бывший глава одесского отделения Правого сектора Сергей Стерненко, в которого на днях стрелял неизвестный, вел стрим возле Дома профсоюзов.
Присходящее на Куликовом поле Стерненко назвал “пророссийским шабашем“.
Напомним, 2 мая в Одессе, к четвертой годовщине событий у Дома профсоюзов, когда в результате массовых беспорядков погибли десятки человек и сотни получили ранения, ввели усиленные меры безопасности.
Позднее, депутат Вадим Новинский заявил, что нужно перестать делить погибших в Одессе на своих и чужих.