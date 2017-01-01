"Бог покарал": в Одессе побили антимайдановца

Вероятный нападавший на пророссийского активиста заявил, что того "покарал Бог".

Мужчина заявил, что его избили праворадикалы strana.ua

В Одессе на Привокзальной площади побили представителя пророссийского движения Антимайдан Михаила Ильина, который нес букет цветов на Куликово поле в годовщину событий 2014 года у Дома профсоюзов.

Об этом сообщает Страна.ua.

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Отмечается, что Ильина “перехватили“ несмотря на усиленные кордоны правоохранителей и нацгвардейцев в районах Соборной площади и Куликова поля.

По словам потерпевшего, его избили представители группы националистов Уличный фронт, и в частности глава организации Демьян Ганул.

Сам Ганул комментируя инцидент заявил, что Ильина “покарал Бог“, после чего дал показания полиции.

В Одессе введен усиленный режим безопасности strana.ua

В Одессе должен пройти марш националистов strana.ua

Ганул, который пришел на Куликово поле “следить за порядком“ заявил, что Уличный фронт будет участвовать в марше националистов, который назначен на 18:00. Отвечая на вопрос, пойдут ли они на Куликово поле, он не стал отрицать таких намерений.

Тем временем, бывший глава одесского отделения Правого сектора Сергей Стерненко, в которого на днях стрелял неизвестный, вел стрим возле Дома профсоюзов.

Присходящее на Куликовом поле Стерненко назвал “пророссийским шабашем“.

Напомним, 2 мая в Одессе, к четвертой годовщине событий у Дома профсоюзов, когда в результате массовых беспорядков погибли десятки человек и сотни получили ранения, ввели усиленные меры безопасности.

Позднее, депутат Вадим Новинский заявил, что нужно перестать делить погибших в Одессе на своих и чужих.