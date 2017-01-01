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Николаевский морг переполнен трупами: нет разрешений на вскрытие

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После праздников морг переполнен трупами. Родственники умерших обивают пороги всех инстанций.
Морг переполнен трупами
Морг переполнен трупами
novosti-n.org

Напряженная обстановка возникла в морге Николаевского областного бюро судебно-медицинской экспертизы (СМЭ). На данный момент там скопился 41 труп, однако судмедэксперты не могут получить разрешение на вскрытие.

 

Не дают судебного разрешения на вскрытие
Не дают судебного разрешения на вскрытие
novosti-n.org

 

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Родственники умерших возмущены и обивают пороги всевозможных инстанций, так как время идет, а похоронить близких все еще невозможно, сообщает издание Новости-N.

Ситуация усложняется еще и тем, что по прогнозам синоптиков в страну скоро придет рекордная для мая жара – до 30 градусов, в то время как холодильные камеры в морге рассчитаны на хранение 25 тел.

 

Родственники умерших обивают пороги инстанций
Родственники умерших обивают пороги инстанций
novosti-n.org

 

“На сегодняшний день в Николаевском областном бюро судебно-медицинской экспертизы сложилась ситуация, связанная с накоплением тел, которые подлежат судебно-медицинской экспертизе. На данный момент у нас находится 41 тело, но нет решения суда“, - рассказала изданию начальник областного бюро СМЭ Ольга Дерюгина.

 

В бюро СМЭ заявили, что никаких задержек с их стороны нет
В бюро СМЭ заявили, что никаких задержек с их стороны нет
novosti-n.org

 

Она подчеркнула, что никаких задержек со стороны экспертов нет, и как только будут получены соответствующие разрешения, все необходимые процедуры проведут и тела выдадут родственникам.

Напомним, 15 марта вступили в силу изменения  в Уголовном процессуальном кодексе, касательно судмедэкспертизы и погребения умерших. 27 марта национальная полиция заявила, что в связи со внесением этих изменений и передачей полномочий судам по назначению экспертиз, суды не успевают выдавать разрешения на захоронение тел погибших.

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Теги: Николаев, морг, трупы, судмедэкспертиза
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