Николаевский морг переполнен трупами: нет разрешений на вскрытие

После праздников морг переполнен трупами. Родственники умерших обивают пороги всех инстанций.

Напряженная обстановка возникла в морге Николаевского областного бюро судебно-медицинской экспертизы (СМЭ). На данный момент там скопился 41 труп, однако судмедэксперты не могут получить разрешение на вскрытие.

Не дают судебного разрешения на вскрытие novosti-n.org

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Родственники умерших возмущены и обивают пороги всевозможных инстанций, так как время идет, а похоронить близких все еще невозможно, сообщает издание Новости-N.

Ситуация усложняется еще и тем, что по прогнозам синоптиков в страну скоро придет рекордная для мая жара – до 30 градусов, в то время как холодильные камеры в морге рассчитаны на хранение 25 тел.

Родственники умерших обивают пороги инстанций novosti-n.org

“На сегодняшний день в Николаевском областном бюро судебно-медицинской экспертизы сложилась ситуация, связанная с накоплением тел, которые подлежат судебно-медицинской экспертизе. На данный момент у нас находится 41 тело, но нет решения суда“, - рассказала изданию начальник областного бюро СМЭ Ольга Дерюгина.

В бюро СМЭ заявили, что никаких задержек с их стороны нет novosti-n.org

Она подчеркнула, что никаких задержек со стороны экспертов нет, и как только будут получены соответствующие разрешения, все необходимые процедуры проведут и тела выдадут родственникам.

Напомним, 15 марта вступили в силу изменения в Уголовном процессуальном кодексе, касательно судмедэкспертизы и погребения умерших. 27 марта национальная полиция заявила, что в связи со внесением этих изменений и передачей полномочий судам по назначению экспертиз, суды не успевают выдавать разрешения на захоронение тел погибших.