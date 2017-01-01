Жебривский анонсировал "взаимопроникновение" армии и жителей Донбасса

Жебривский также заверил, что проведение операции Объединенных сил не изменит жизнь людей, проживающих на территории Донбасса.

Операция объединенных сил (ООС) будет способствовать «взаимопроникновению» армии и жителей Луганской и Донецкой областей. Такое заявление сделал глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский во время брифинга в Краматорске, передает корреспондент Новостей Донбасса.

“Мы много что обговорили с генералом Наевым [командующим ООС]. Будем двигаться в том, чтобы было взаимопроникновение армии и жителей Донетчины. Чтобы понимали, кто защищает и кого защищают“, – сказал губернатор.

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Что он имел под словом “взаимопроникновение“, журналисты не уточняют.

Жебривский также заверил, что проведение операции Объединенных сил не изменит жизнь людей, проживающих на территории Донбасса, не приближенной к линии соприкосновения. Он обещает, что будут упорядочены блокпосты, “в этом направлении будет упрощение и облегчение работы и жизнедеятельности“.

Кроме этого глава ВГА рассказал, что все кадровые вопросы в Донецкой и Луганской областях будут согласовываться с руководителем ООС.

Ранее командующий Объединенных сил Сергей Наев рассказал, чем ООС отличается от АТО, и какая судьба ждет коллаборантов.