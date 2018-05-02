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#ГориГориЯсно: радикалы празднуют годовщину трагедии в Одессе

Комментариев: 3
В Сети появились высказывания радикалов о годовщине трагедии в Одессе. Националисты называют кровавые побоища 2014 года "триумфом" и "праздником".
2 мая 2014 года в Доме профсоюзов погибли не менее 31 человека
2 мая 2014 года в Доме профсоюзов погибли не менее 31 человека
EPA/UPG

В среду, 2 мая, в Одессе проходят поминальные мероприятия, посвященные трагедии во время Автомайдана в 2014 году. В сети появились высказывания радикально настроенных националистов. Они называют трагедию своей “победой“, “триумфом“ и “днем святого крематория“.

Лозунгом 9 мая в России прокомментировал события 2 мая 2014 года глава ОУН Михаил Коханивский. В своем Facebook  мужчина написал “я помню, я горжусь“.

"День святого крематория": реакция радикалов на годовщину трагедии в Одессе
dumskaya.net

Коханивский о трагедии 2 мая
Коханивский о трагедии 2 мая
соцсети

Еще один националист написал в Сети, что “помнит и празднует“ гибель 48 антимайдановцев.

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Активист Правого сектора Алексей Бык назвал трагедию в Одессе “днем святого крематория“ и подписал пост хештегом #ГориГориЯсно.

Напомним, 2 мая 2018 года по случаю годовщины трагических событий в Одессе полиция, Нацгвардия и СБУ ввели беспрецедентные меры безопасности.

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Теги: Одесса, трагедия 2 мая, годовщина, антимайдан, трагедия в Одессе
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Комментариев (4)
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Olshankin    02.05.2018, 17:05
Оценка:  -1
Olshankin
Пора выплатить компенсации родственникам погибших и пострадавших в той трагедии
Splash_in_water    02.05.2018, 17:12
Оценка:  0
Splash_in_water
Чого мовчить з цього питьання ваша госдума ? Грошей нема , тримайтесь , файного вам настрою .
xxvekFox    02.05.2018, 16:59
Оценка:  0
xxvekFox
Потом не вините, что Украину разделил Кремль. Ее разделили вот эти херои!
Splash_in_water    02.05.2018, 17:11
Оценка:  0
Splash_in_water
Герої не дали бандитсському руському миру знищити мирне життя Одеси .
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