ГориГориЯсно: радикалы празднуют годовщину трагедии в Одессе

В Сети появились высказывания радикалов о годовщине трагедии в Одессе. Националисты называют кровавые побоища 2014 года "триумфом" и "праздником".

2 мая 2014 года в Доме профсоюзов погибли не менее 31 человека EPA/UPG

В среду, 2 мая, в Одессе проходят поминальные мероприятия, посвященные трагедии во время Автомайдана в 2014 году. В сети появились высказывания радикально настроенных националистов. Они называют трагедию своей “победой“, “триумфом“ и “днем святого крематория“.

Лозунгом 9 мая в России прокомментировал события 2 мая 2014 года глава ОУН Михаил Коханивский. В своем Facebook мужчина написал “я помню, я горжусь“.

"День святого крематория": реакция радикалов на годовщину трагедии в Одессе dumskaya.net

Коханивский о трагедии 2 мая соцсети

Еще один националист написал в Сети, что “помнит и празднует“ гибель 48 антимайдановцев.

Смотри также: “Бог покарал“: в Одессе побили антимайдановца Активист Правого сектора Алексей Бык назвал трагедию в Одессе “днем святого крематория“ и подписал пост хештегом #ГориГориЯсно. Активист Правого сектора Алексей Бык назвал трагедию в Одессе “днем святого крематория“ и подписал пост хештегом #ГориГориЯсно.

Напомним, 2 мая 2018 года по случаю годовщины трагических событий в Одессе полиция, Нацгвардия и СБУ ввели беспрецедентные меры безопасности.