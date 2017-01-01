Супрун вычищает в медицине все, что "поналипало" за много лет - Гройсман

Премьер-министр перечислил "покращення" достигнутые работой Ульяны Супрун.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что готов помогать и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун менять медицинскую сферу в Украине.

Об этом он сказал в интервью Интерфакс-Украина.

Премьер-министр считает, что прежде всего в медицине надо менять систему финансирования.

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“Лидером изменений в этой сфере является Ульяна Супрун из которой кое-кто хочет сделать врага всей Украине. Я ее знаю, у нее характер очень сложный, и, возможно, она в общении очень неудобная, но я удобных никогда и не искал“, - сказал Гройсман.

Премьер добавил, что считает Супрун честной и не втянутой ни в какие медицинские схемы.

“Она начала наводить порядок, собрала новую команду - кто-то лучше, кто-то хуже, но они начинают все это вычищать, что “поналипало“ за много лет. Но некоторые начинают ее винить за то, в каком состоянии сегодня больницы“, - отметил Гройсман.

Глава правительства, что подчеркнул, что больницы стали такими не “вчера“ и не Супрун в этом виновата. Как он утверждает, и.о. министра здравоохранения намерена менять к лучшему ситуацию в медицине, а он “готов помогать“ ей в этом.

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На вопрос, когда же украинцы смогут почувствовать изменения к лучшему в здравоохранении, Гройсман ответил, что открытие Охматдета и перинатального центра во Львове программа Доступные лекарства и подписание контрактов с врачами уже являются изменениями к лучшему.

Как сообщалось 24 апреля, Минздрав из-за коррупции отстранил ректора Одесского медуниверситета.