В Киеве водителей будут уведомлять о пробках

Также водители смогут оперативно узнать о перекрытии дорог из-за ремонтных работ или массовых мероприятий.

Полиция Киева будет уведомлять водителей о ситуации на дорогах facebook.com/yuriy.zozulia

Патрульная полиция Киева будет уведомлять водителей о пробках на дорогах с помощью карт навигатора Waze.

Об этом в среду, 2 мая, на своей странице в соцсети Facebook сообщил глава патрульной полиции Киева Юрий Зозуля.

По его словам, Waze - это навигатор на платформе Google, которым уже активно пользуются водители.

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“Когда в какой-то точке Киева случается ДТП - мы все понимаем, что оно может вызвать пробку, которая в свою очередь и увеличит время прибытия на него полицейских. Благодаря Kyiv Smart City мы можем сразу увидеть реальную ситуацию в этом месте, а наши операторы, имея расширенные права в Waze, выставят перекрытия необходимого участка дороги. То есть те, кто ездит по Киеву с помощью Google Maps или Waze, уже построят свой маршрут другими улицами, это в свою очередь уменьшит вероятность образования пробки“, - написал Зозуля.

Кроме этого, на картах будут отмечать информацию о перекрытии дороги из-за ремонтных работ или массовых мероприятий.

Ранее сообщалось, что в Украине у водителей, которые впервые получили водительское удостоверение и были лишены права на управление транспортными средствами, навсегда будут забирать права.