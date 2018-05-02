Крымский мост: блогер снял видео стройки накануне открытия
В мае 2018 года оккупанты планируют открыть Крымский мост, который соединит незаконно аннексированный полуостров с материковой частью РФ. На данный момент строители бетонируют опоры и красят пролетные арки моста. Соответствующее видео опубликовал блогер Игорь Корсаков, известный своими роликами о “стройке века“, на своем Youtube-канале.
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Напомним, ранее сообщалось, что на Керченском мосту треснула опора. Появилась информация, что на 256-й опоре Керченского моста, который должен связать аннексированный Крым и материковую Россию, возникли трещины и строители пытаются залить их бетоном.
Блогер опровергает эту информацию в своем видеоролике.
Напомним также, что 14 марта президент РФ Владимир Путин, приехав в Крым, осмотрел Керченский мост и назвал его впечатляющим и уникальным проектом. Путин анонсировал открытие автомобильного движения по мосту в мае 2018 года, а железнодорожного – в конце 2019.