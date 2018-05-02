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Крымский мост: блогер снял видео стройки накануне открытия

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По словам блогера Игоря Корсакова, строители красят пролетные арки Керченского моста и бетонируют опоры.
Оккупанты планируют открыть движение автомобилей по мосту уже в этом месяце
Оккупанты планируют открыть движение автомобилей по мосту уже в этом месяце
most.life

В мае 2018 года оккупанты планируют открыть Крымский мост, который соединит незаконно аннексированный полуостров с материковой частью РФ. На данный момент строители бетонируют опоры и красят пролетные арки моста. Соответствующее видео опубликовал блогер Игорь Корсаков, известный своими роликами о “стройке века“, на своем Youtube-канале.

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Напомним, ранее сообщалось, что на Керченском мосту треснула опора. Появилась информация, что на 256-й опоре Керченского моста, который должен связать аннексированный Крым и материковую Россию, возникли трещины и строители пытаются залить их бетоном.

Блогер опровергает эту информацию в своем видеоролике. 

Напомним также, что 14 марта президент РФ Владимир Путин, приехав в Крым, осмотрел Керченский мост и назвал его впечатляющим и уникальным проектом. Путин анонсировал открытие автомобильного движения по мосту в мае 2018 года, а железнодорожного – в конце 2019.

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Теги: Крымский мост, Керченский мост, видео, блогер, стройка
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Комментариев (1)
Колишній-східняк    02.05.2018, 18:00
Оценка:  -2
Колишній-східняк
Коли по ньому пустять автомобілі, а тим більше поїзди, то будівельники будуть стояти по горло в воді і підтримувати міст, як мужні радянські сапери в часи ВОВ в якомусь старому кінофільмі...
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