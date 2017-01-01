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Избивший Найема чеченец на суде заявил, что не бил депутата

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Магомед-Амин Саитов учится в КПИ и не понимает украинский язык.
Подсудимый утверждает, что хотел разнять Найема и своего товарища
Подсудимый утверждает, что хотел разнять Найема и своего товарища
24tv.ua

На заседании Шевченковского суда Киева, где избирается мера пресечения для трех чеченцев, вступивших в драку с депутатом Мустафой Найемом, подозреваемый в избиении Магомед-Амин Саитов заявил, что не применял физическую силу к нардепу.

Об этом сообщает Страна.ua.

Саитов заявил, что слова прокурора приукрашены и на видео в итоге будет видно, что он не бил Найема. 

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По его словам он подошел к машине, хотел разнять Найема и своего товарища, а в итоге понял, что не хочет вмешиваться и отошел. Он также добавил, что никто не хотел драки и он считает рукоприкладство неправильным, ссылаясь на “провокативную ситуацию“.

Стоит отметить, что Саитов не работает и является студентом КПИ. Он просил вести заседание на русском языке. На вопрос судьи Саитов ответил, что понимает только 10% украинского языка, однако от переводчика отказался. 

Адвокат обвиняемого добавил, что арест может нарушить учебный процесс его подзащитного.

Напомним, 1 мая пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец сообщила, что мужчина, который причинил Найему телесные повреждения и скрылся с места конфликта, покинул территорию Украины через два часа после инцидента. Позднее, Шевченковское райуправление полиции Киева объявило в розыск Магомеда-Амина Саитова.

Позднее, 2 мая, народный депутат Антон Геращенко рассказал, как бежал нападавший на депутата Саитов и заявил, что он в скором времени будет объявлен в международный розыск. В то же время, один из участников конфликта в центре Киева рассказал свою версию инцидента.

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Теги: Найем, Саитов, суд, избиение
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