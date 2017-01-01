В Одессу не пустили "журналистов" из Италии, Чехии и РФ

Иностранцев не пустили поскольку они являются потенциальными провокаторами.

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Сотрудники ГПСУ, руководствуясь имеющейся информацией о подготовке возможных провокаций, не пропустили в страну нескольких граждан Италии, Чехии и России, едущих якобы для освещения событий в Одессе в связи с трагедией 2 мая.

Об этом сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

“На протяжении всего 1 мая Государственная пограничная служба не допустила въезд в Украину пророссийски настроенных лиц - граждан Италии, Чехии и России. Все они направлялись в Украине “освещать“ события 2 мая в Одессе“, - говорится в сообщении.

Двух иностранцев не пропустили через границу в аэропорту Борисполь на основании информации, поступившей от других правоохранительных органов. Поскольку было известно, что эти граждане Италии и Чехии в искаженном виде освещали события, которые происходили в последнее время в Украине.

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“В частности, гражданин Италии под видом фотографа в свое время находился на территории оккупированного Донбасса и неоднократно выступал на сепаратистском Оплот TV. В программах он озвучивал откровенно лживую информацию о ходе событий на востоке Украины. А не пропущенный в Украину гражданин Чехии оказался журналистом политического издания, которое также искажало информацию и ложно освещало события, которые происходили в Украине. Конечно, надеяться на беспристрастность данных “журналистов“ при освещении событий 2 мая в Одессе не стоило“, - говорится в сообщении.

Кроме того, еще одного гражданина России сотрудники Госпогранслужбы не пропустили в нашу страну уже по результатам беседы. Поскольку он не смог подтвердить цель своей поездки. Россиянин прибыл с двумя детьми как представитель фирмы по продаже дизайнерской одежды, а на самом деле оказался политическим обозревателем российского издательства.

Все трое иностранцев возвращены обратными рейсами.

Напомним, в Одессе 2 мая 2018 года, к четвертой годовщине трагических событий в городе, когда в результате массовых беспорядков погибли десятки человек и сотни одесситов получили ранения, ввели усиленные меры безопасности.